El Senado le dio sanción definitiva al FOGASAL: “Es un acto de fe en nuestra gente”

Este jueves en la Cámara de Senadores de la provincia se dio sanción definitiva a la creación del FOGASAL. Esta semana los diputados le habían dado media sanción.

Este fondo había sido anunciado semanas atrás por el gobernador Gustavo Sáenz. El mismo genera la posibilidad para dotar de competitividad a las empresas, generar confianza, atraer inversiones y consolidar a Salta como un polo de desarrollo en el Norte Argentino y el corazón de Sudamérica.

El FOGASAL, se constituirá inicialmente con $2.000 millones, aportados en partes iguales por la Provincia y el CFI y una vez que el Fondo requiera nuevas capitalizaciones, el CFI aportará $1.000 millones más.

El miembro informante de la iniciativa fue el senador por Orán, Juan Cruz Curá, quien destacó que tanto el gobierno provincial como la Legislatura están del lado de quien se arriesga y cree en Salta. “Esta es la herramienta que le permitirá crecer a los emprendedores y empresarios” destacó.

“No podemos seguir hablando de desarrollo productivo si cerramos las puertas a quienes lo hacen posible. Nuestro deber es mirar a ese pequeño empresario o productor y decirle que juntos haremos que Salta crezca. Es un acto de fe en nuestra gente” aseguró Curá.

Por su parte, el senador por Rosario de la Frontera Javier Mónico, afirmó que “el gobierno de la provincia viene a acompañar a todos los salteños que sueñan con llegar a un desarrollo individual o colectivo.

“Seguramente esto va a permitir dar un impulso en estos tiempos. Las políticas públicas tienen que apuntar al desarrollo de idea tangibles que se traducen en la generación de puestos trabajo y generación de riquezas” manifestó el legislador.

La propuesta pasó al Ejecutivo para su promulgación.