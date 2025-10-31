Padre Ossola, sobre Halloween: “Es un juego, no hay problema”

Este viernes 31 de Octubre, se celebra Halloween y en Salta con el correr de los años la costumbre de pedir golosinas se hizo más fuerte, aunque existen grupos de personas que no comparten esta celebración o bien incentivan a que día 1 de Noviembre, por el día de Los Santos, lo niños se disfracen de "santos".

Sin embarog , el Padre Oscar Ossola, perteneciente a la comunidad de San Lorenzo, y uno de los que promueve que los niños vayan disfrazados como Santos, no se mostró en oposición al evento de Halloween y lo entiende como un "Juego".

"Es darle identidad a algo que para muchos chicos es un juego. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Obviamente, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, y nosotros incentivamos que los niños se vistan como santos, no como oposición a Halloween, sino para resaltar algo lindo y positivo que nos gusta", explicó.

Y agregó: "Que se disfracen y salgan a pedir dulces, ¡dichosos! ¿Quién no querría ser como los chicos?" cerró en FM Aries.