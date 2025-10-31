Imputaron a un falso gestor del IPV: Prometía casas en Pereyra Rozas

Todo comenzó en el año 2022, cuando el hombre prometió ayudar a gestionar una vivienda en el IPV a una chofer de remis.

En ese momento, el hombre le aseguró que trabajaba en el IPV, después la contactó, le indicó que debía presentar documentación y entregar una suma de dinero en efectivo. La mujer presentó la documentación e incluso el hombre la llevó al barrio y le señaló que una de esas viviendas sería para ella.

Tiempo después, el hombre la contactó y le comentó que varias personas se habían dado de baja del programa, por lo que le preguntó si conocía a alguien interesado. Ella le presentó entonces a su hermano y a su prima.

Para la confección de la carpeta la victima habría entregado $70.000 y después otra suma de $60.000 en nombre de su hermano, por una vivienda adicional.

El acusado también la convenció de entregarle otros montos de dinero para distintos fines: $20.000 para pintura y construcción de medianeras, y $100.000 para la supuesta compra de cubiertas de autos. En el caso de la prima, utilizó una modalidad similar, obteniendo de ella $60.000.

De este modo, el imputado logró hacerse de diversas sumas de dinero en beneficio propio, perjudicando el patrimonio de los damnificados. El hombre está imputado por el delito de estafa reiterada, en concurso real.