Cafayate: Piden cupo femenino en las licencias de taxis y remises

En Cafayate, la concejal Raquel Humano, presentó un proyecto de ordenanza que propone crear un cupo exclusivo de licencias para mujeres en el servicio de taxis y remises.

Según detalló, la iniciativa busca garantizar igualdad de oportunidades en un rubro históricamente ocupado por hombres y fomentar la creación de una remisería conducida por mujeres, orientada a ofrecer mayor seguridad a mujeres e infancias.

La edil explicó que la iniciativa surgió tras el reclamo de una vecina, por la falta de licencias otorgadas a mujeres. Serían tres los casos de mujeres al volante que no tienen la licencia correspondiente.

“Ya han solicitado al municipio y no ha sido otorgada. En este momento hay como 47 licencias otorgadas y habilitadas para hombres, no hay mujeres” declaró la concejal.

El proyecto plantea la necesidad de que el municipio avance en la habilitación correspondiente para que puedan incorporarse nuevas conductoras al sistema. Pero también la iniciativa prevé la creación de una remisería para mujeres.