El riesgo de las conexiones clandestinas en la energía eléctrica

En Salta, se han lamentado varias tragedias por la falta de conciencia de parte de muchos que, de manera irresponsable, ponen en riesgo su vida y la de sus familias, al avanzar en una conexión precaria de energía eléctrica.

Las conexiones clandestinas no solamente ponen en riesgo la vida de quienes encaran estos proyectos ilegales, sino también de quienes viven con ellos.

Ya en junio de este año, desde el Ente Regulador de Servicios Públicos, se había solicitado a la Procuración que se realice una investigación penal por 1.436 conexiones irregulares de energía eléctrica detectadas en usuarios de la categoría general (comerciales y de servicios y otros usuarios no residenciales).

La denuncia apuntaba a determinar si estas maniobras encuadran en las figuras penales de hurto o robo de energía, contempladas en los artículos 162 y 164 del Código Penal.

Si bien la figura es de hurto, también entra en discusión la situación que se presenta en el entorno en el que se plantean. Se trata de barrios y asentamientos que no están regularizados por la estructura que tienen, y en algunos casos en zona no habitables.

El año pasado en agosto, ante los concejales capitalinos se expuso sobre la situación alertando que unas 25.000 residencias mantienen conexiones clandestinas.

Es importante alertar y recodar sobre las consecuencias de las conexiones ilegales en energía eléctrica, las cuales son graves y ponen en riesgo la vida de los usuarios: