No guarden el paraguas, el fin de semana seguirán las lluvias

Esta semana se vivieron días frescos en la ciudad con una baja considerable en la temperatura.

Si bien en la jornada del viernes la máxima subió, el fin de semana volverían las lluvias, según adelantó el Servicio Meteorológico Nacional.

Para el sábado se espera una mínima de 11° y una máxima de 26°grados, con probabilidad de tormentas aisladas para la noche.

Para el domingo, se anticipa una baja en la temperatura con mínimas de 12° y máximas de 24°, en una jornada que se mantendrá con pronóstico de lluvias durante todo el día.

Para el lunes, recién comienza a disiparse la posibilidad de lluvias, con mínimas de 13° y máximas de 27°. Toda la jornada permanecería despejada para arrancar la semana.