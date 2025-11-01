Frontera con Bolivia: Buscan incrementar los controles en Puerto Chalanas

01/11/2025
pueto chalanas

En una reunión articulada entre las autoridades de Bolivia y Argentina, se buscó avanzar en un acuerdo para incrementar los controles en zona de frontera. 

En el encuentro estuvo organizado por autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), con la participación de organismos nacionales de Argentina y de Bolivia.

En él, se reafirmó la importancia del trabajo conjunto para impulsar el desarrollo regional y optimizar el movimiento comercial entre las ciudades vecinas de Aguas Blancas en Argentina y Bermejo en Bolivia.

Estuvieron presentes, el director del Centro Regional NOA Norte del SENASA, Leandro del Valle y la directora nacional de Vigilancia, Control de Fronteras, Hidrovías y Centros de Monitoreo del Ministerio de Seguridad de la Nación, Virginia Cornejo.

 reunion frontera2

También se realizó un recorrido por las instalaciones fronterizas del Puente Internacional Aguas Blancas-Bermejo y el Puerto Chalanas, para analizar su estado actual y las necesidades de mejoras.

Además, se recorrió el sector donde Migraciones de Argentina realiza el control de Transito Vecinal Fronterizo y se evaluaron espacios para la instalación de la Terminal de Autogestión Biométrica, cuyo funcionamiento permitirá agilizar y modernizar los controles migratorios.

Finalmente, se acordó gestionar el uso del módulo sanitario que se encuentra en el sitio, para ser destinado al funcionamiento del Área de Control Integrado Chalanas.

reunion frontera

