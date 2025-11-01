Frontera con Bolivia: Buscan incrementar los controles en Puerto Chalanas

En una reunión articulada entre las autoridades de Bolivia y Argentina, se buscó avanzar en un acuerdo para incrementar los controles en zona de frontera.

En el encuentro estuvo organizado por autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), con la participación de organismos nacionales de Argentina y de Bolivia.

En él, se reafirmó la importancia del trabajo conjunto para impulsar el desarrollo regional y optimizar el movimiento comercial entre las ciudades vecinas de Aguas Blancas en Argentina y Bermejo en Bolivia.

Estuvieron presentes, el director del Centro Regional NOA Norte del SENASA, Leandro del Valle y la directora nacional de Vigilancia, Control de Fronteras, Hidrovías y Centros de Monitoreo del Ministerio de Seguridad de la Nación, Virginia Cornejo.

También se realizó un recorrido por las instalaciones fronterizas del Puente Internacional Aguas Blancas-Bermejo y el Puerto Chalanas, para analizar su estado actual y las necesidades de mejoras.

Además, se recorrió el sector donde Migraciones de Argentina realiza el control de Transito Vecinal Fronterizo y se evaluaron espacios para la instalación de la Terminal de Autogestión Biométrica, cuyo funcionamiento permitirá agilizar y modernizar los controles migratorios.

Finalmente, se acordó gestionar el uso del módulo sanitario que se encuentra en el sitio, para ser destinado al funcionamiento del Área de Control Integrado Chalanas.