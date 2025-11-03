Otra vez, en la rotonda de la UCASAL: Chocó y dejó su auto abandonado

Nuevamente, la rotonda de ingreso a la Universidad Católica de Salta es escenario de un siniestro vial, donde personal de Tránsito debió llevarse un vehículo que colisionó durante la madrugada contra un pilote de la rotonda.

¿Qué pasó? Según información que compartió el medio Multivisión Federal, habría sido durante el transcurso de la madrugada cuando este vehículo, un Renault 12, estaba realizando el giro en la rotonda de acceso al campus Castañares de la casa de altos estudios.

Sin embargo, en ese giro, y por circunstancias que aún quedan pendientes por dilucidarse, el vehículo terminó impactando contra uno de los pilotes de madera que delimitan la calzada con la vereda, arrancándolo de la tierra y produciéndose el accidente.

Curiosidad es que el conductor, el cual aún no se identificó, dejó el vehículo roto y dañado toda la noche en el lugar del choque, pues se retiró del sitio en cuestión. Así, personal de la Policía y de Tránsito Municipal se hicieron presentes para llevarse el vehículo dañado en la parte frontal.