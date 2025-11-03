Detectan más de 25.000 hogares salteños con conexiones de luz clandestinas

Sociedad03/11/2025
electricidad

La muerte de una bebé de 1 año y 3 meses en el barrio Palermo volvió a exponer los graves riesgos de las conexiones eléctricas clandestinas en la provincia. Según datos del Ente Regulador de los Servicios Públicos, unas 25.000 familias salteñas acceden a la energía de forma irregular, poniendo en riesgo su vida y la de sus vecinos.

BARRIO PALERMOMurió una beba en B° Palermo, habría sufrido una descarga por una conexión clandestina

Desde el organismo explicaron que formalizar cada conexión cuesta alrededor de un millón de pesos, un monto inaccesible para muchos hogares que viven en situación de vulnerabilidad.

Especialistas y bomberos advierten que estas instalaciones informales pueden causar electrocuciones, incendios o daños irreversibles, y remarcan la necesidad de contar con llaves termomagnéticas, disyuntores diferenciales, puesta a tierra y cableado embutido, elementos básicos para prevenir siniestros.

La tragedia refleja una realidad que se repite en distintos barrios del norte provincial. Hay que trabajar en políticas de regularización y educación eléctrica, porque detrás de cada ‘enganche’ hay una familia que se está arriesgando sin saberlo”, señalaron fuentes del área técnica.

La situación exige medidas urgentes de seguridad y concientización para proteger a miles de hogares salteños que hoy dependen de conexiones precarias para acceder a un servicio esencial.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día