Detectan más de 25.000 hogares salteños con conexiones de luz clandestinas

La muerte de una bebé de 1 año y 3 meses en el barrio Palermo volvió a exponer los graves riesgos de las conexiones eléctricas clandestinas en la provincia. Según datos del Ente Regulador de los Servicios Públicos, unas 25.000 familias salteñas acceden a la energía de forma irregular, poniendo en riesgo su vida y la de sus vecinos.

Desde el organismo explicaron que formalizar cada conexión cuesta alrededor de un millón de pesos, un monto inaccesible para muchos hogares que viven en situación de vulnerabilidad.

Especialistas y bomberos advierten que estas instalaciones informales pueden causar electrocuciones, incendios o daños irreversibles, y remarcan la necesidad de contar con llaves termomagnéticas, disyuntores diferenciales, puesta a tierra y cableado embutido, elementos básicos para prevenir siniestros.

“La tragedia refleja una realidad que se repite en distintos barrios del norte provincial. Hay que trabajar en políticas de regularización y educación eléctrica, porque detrás de cada ‘enganche’ hay una familia que se está arriesgando sin saberlo”, señalaron fuentes del área técnica.

La situación exige medidas urgentes de seguridad y concientización para proteger a miles de hogares salteños que hoy dependen de conexiones precarias para acceder a un servicio esencial.