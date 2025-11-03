Tras la derrota, asumió el nuevo presidente de River Plate

El ex secretario del club recibió el traspado de mando de Jorge Brito y comenzó este lunes con su gestión como máxima autortidad del club.

Stefano Di Carlo recibió el traspaso de mando por parte de Jorge Brito, quien repitió los elogios para el hombre de 36 años que este lunes asumió oficialmente como presidente del CARP hasta diciembre de 2029, apenas 48 horas después de haber sido electo por el 61.77% (15.960) de un total de 25.839 votos.

La asunción de Di Carlo en el salón del estadio Monumental contó con la presencia de glorias de River como el Pato Fillol, Mostaza Merlo, el Chori Domínguez y David Trezeguet, además del acompañamiento de el ex presidente Rodolfo D'Onofrio y Matías Patanian, vicepresidente en los dos mandatos de RD y también en el gobierno saliente.