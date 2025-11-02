Stefano Di Carlo asumió como presidente de River y fue crítico con el presente del equipo

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y del mandatario saliente, Jorge Brito, entre otras figuras destacadas del fútbol argentino.

Stefano Di Carlo asumió este lunes por la tarde como nuevo presidente de River Plate, en un acto realizado en las instalaciones del Estadio Monumental. La ceremonia contó con la presencia del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y del mandatario saliente, Jorge Brito, entre otras figuras destacadas del fútbol argentino.

El joven dirigente, de 36 años, recibió el traspaso de mando tras imponerse en las elecciones del sábado pasado con el 61,77% de los votos. Su mandato se extenderá hasta diciembre de 2029.

En su primer discurso como titular del club, Di Carlo combinó un mensaje de continuidad institucional con una autocrítica al presente futbolístico del equipo que dirige Marcelo Gallardo, tras la dura derrota ante Gimnasia de La Plata en el Monumental.

"Esto es una continuidad, pero también una nueva etapa. Sabemos que el momento futbolístico no nos gusta ni representa, pero no hay que sobresaltarse. Los proyectos tienen momentos", afirmó el flamante presidente.

Y agregó: "Sabemos que son muchos los desafíos. Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes estamos muy unidos".

Sus declaraciones se convirtieron en la primera manifestación pública oficial del club luego del tropiezo del domingo, ya que Gallardo suspendió su conferencia de prensa habitual tras el encuentro.

El clima en Núñez y lo que viene

La derrota ante el Lobo provocó silbidos e insultos de parte de los hinchas hacia el plantel y el cuerpo técnico. El malestar se hizo sentir en el Monumental, justo en la antesala del Superclásico ante Boca Juniors, que se jugará el próximo domingo en La Bombonera.

Con el cambio de mando ya concretado, Di Carlo inicia su gestión con un desafío doble: reencauzar el presente futbolístico y consolidar la continuidad institucional que River mantiene desde hace más de una década.