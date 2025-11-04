El MAAM se moderniza: nuevo sistema climático y tótems digitales con IA

El Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM) transita una nueva etapa de modernización, con obras que apuntan a mejorar las condiciones edilicias y optimizar la experiencia de los cientos de turistas que lo visitan cada día.

En diálogo con "Aries FM", el director del museo, Mario Bernaski, explicó que se lleva adelante un plan de reinversión en los sistemas de aire acondicionado, con el objetivo de garantizar una mejor conservación de las piezas arqueológicas y mayor confort para los visitantes.

“Hace veinte años pensábamos un MAAM donde nos visitarían 200 personas por día, hoy nos visitan 700. Por eso actualizamos los equipos para mejorar la temperatura, la humedad y la presión dentro de la sala principal”, señaló Bernaski.

El funcionario recordó que recientemente se completaron los trabajos de restauración de balaustras, cubiertas y techos, y adelantó que el próximo paso será incorporar tres tótems digitales con inteligencia artificial para acompañar la transformación tecnológica del museo.

“Se trata de un bot acotado donde los visitantes podrán evacuar dudas en línea. Será un sistema precargado por nosotros, para que el visitante no se quede con ninguna duda. No solo van a tener al equipo, sino también un auxiliar digital”, explicó.