Culmina "Hack", el programa que impulsa la innovación de Pymes salteñas

Veinte y dos PyMES salteñas participan en el Programa Hack! de la Unidad de Vinculación Tecnológica de Córdoba (UVITEC), que arrancó en septiembre pasado.

El próximo jueves 6 de noviembre se realizará una jornada que marcará el cierre de la primera etapa de esta propuesta. Será a partir de las 9, en la Cámara de Comercio e Industria (España 339).

UVITEC, fundada en 2008 en Córdoba por la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio Exterior y la Unión Industrial de Córdoba, fue convocada por segundo año consecutivo como socio estratégico para la ejecución del programa en Salta.

El programa se desarrolla en cinco fases: la primera, comprendida por autodiagnósticos, talleres de capacitación, instancias de vinculación con startups e informes sectoriales, tiene el propósito de evaluar la madurez innovadora de las empresas participantes, identificando fortalezas y áreas de mejora.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Salta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), tiene como objetivo promover la innovación y la competitividad empresarial. Durante el encuentro se compartirán los principales resultados agregados de los autodiagnósticos de innovación y se presentarán las oportunidades detectadas para el desarrollo del ecosistema productivo provincial.

En esta edición, el programa incorporó meses de acompañamiento técnico para la implementación de las diez iniciativas de innovación de mayor impacto, con la participación conjunta de equipos de los Ministerios de Producción y Desarrollo Sustentable y de Economía.

La primera fase culminará en noviembre de 2025, mientras que la segunda se desarrollará hasta enero de 2026. Durante la misma se acompañará en el proceso de Implementación de los procesos de innovación a las 10 empresas que hayan propuesto los desafíos más relevantes, hayan participado activamente en todos los encuentros y necesiten asistencia en el último tramo.