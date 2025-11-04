Gimnasia y Tiro tendrá una semana libre y trabajará todo noviembre

El plantel de Gimnasia y Tiro de Salta tendrá una semana de descanso antes de retomar los entrenamientos con vistas a la próxima temporada.

A partir de la próxima semana, el equipo retomará los entrenamientos y trabajará durante todo noviembre, en cumplimiento del vínculo contractual que los une a la institución. Este período servirá no solo para mantener la forma física, sino también para comenzar a delinear el futuro deportivo del club.

Además, la dirigencia comenzará a trabajar en la continuidad del entrenador Fernando “Teté” Quiroz, cuyo futuro aún no está definido. En paralelo, se evaluará la situación de varios jugadores del actual plantel, con la intención de retener a quienes se consideren clave para el próximo campeonato.

Entre los jugadores que deberán cumplir con el mes de entrenamientos previsto por el club se encuentra Walter Busse, quien recientemente anunció su retiro del fútbol profesional. A pesar de haber colgado los botines, el experimentado mediocampista continuará trabajando junto al grupo de jugadores que aún mantienen contrato vigente con la institución.