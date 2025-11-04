Le vendía drogas al hijo de una vecina por Telegram y ahora irá preso

Justicia04/11/2025
telegrammmj

En B° Santa Ana I, una mujer denunció a uno de sus vecinos por la venta de drogas a uno de sus hijos, la curiosidad es que las ventas se gestionaban a través de la plataforma Telegram. 

Según detalló la denunciante, el acusado contactaba a los clientes a través de Telegram e indicó el nombre de usuario que utilizaba. De esta manera, el Grupo de Drogas 3B de la policía inició la pesquisa a partir de estos datos. 

Tras realizar una exploración de redes sociales identificaron el grupo y el perfil de fantasía que utilizaba el imputado para ofrecer sus productos ilegales. 

ORÁNANTINARCOProvincia, Nación y Municipio se unen para crear un Grupo Antinarcóticos en Orán

Generaron un contacto y coordinaron un punto de venta, la placita del barrio. También se pudo ubicar la vivienda donde residía el sujeto, en barrio 2 de Abril. 

El acusado fue condenado a cuatro años de prisión efectiva más multa, como autor de comercialización de sustancias estupefacientes.

 

drogatanqueSalieron de Orán con el tanque "lleno" de cocaína

