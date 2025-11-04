El TC2000 regresa a Salta: “Queremos que vuelvan a sentir el ruido de los motores”

El autódromo Martín Miguel de Güemes volverá a vibrar del 21 al 23 de noviembre con la llegada del TC2000 YPF Infinia, una competencia nacional que regresa a Salta tras seis años y que promete un importante impacto económico, turístico y deportivo.

“Va a ser televisado para todo el país y se esperan más de 120 autos en competencia”

Durante la conferencia de prensa de lanzamiento, el secretario de Deportes Ignacio García Bes destacó que el regreso del TC2000 “recupera una tradición automovilística que nació en los años 80 en la provincia”. Agradeció el trabajo conjunto del Gobierno, la Municipalidad y el Autoclub Salta para reacondicionar la pista y los alrededores del autódromo, y aseguró que el evento “va a ser televisado para todo el país y se esperan más de 120 autos en competencia”.

Por su parte, Pablo Sardi, presidente del Autoclub Salta, celebró que “el autódromo vuelva a ser parte del calendario nacional” y remarcó que la competencia representa “un impulso turístico y económico importante por la gran afluencia de público que genera”.

"Este evento marca el inicio de un plan a mediano plazo para que el TC2000 vuelva en 2026 y 2027"

En tanto, Diego Levi, titular de Tango Motorsports, anticipó que esta edición contará con autos de 500 caballos y un cambio de neumáticos en vivo, al estilo de la Fórmula 1. “Queremos que Salta tenga algo especial. Este evento marca el inicio de un plan a mediano plazo para que el TC2000 vuelva en 2026 y 2027”, aseguró.

Entradas:

Recta Opuesta: $20.000

Socios Protectores: $30.000

Curva Vuyovich: $40.000

Boxes: $50.000

VIP: $250.000 (con estacionamiento, gastronomía y acceso a boxes).

También habrá una promo para las familias: 4x3 en varios sectores y estacionamientos desde $25.000.

El TC2000 regresa a Salta para vivir un fin de semana a pura adrenalina, donde los motores, el turismo y la pasión se unen en una fiesta que promete dejar huella.