Piden declarar a Aguas Blancas como ciudad de comercio fronterizo e implementar la tarjeta vecinal

En la Cámara de Diputados de la provincia se aprobó este martes un proyecto de declaración, en donde se solicita que se declare al municipio Aguas Blancas como “Ciudad de Comercio Fronterizo”, por su importante comercio.

La diputada por Orán, Gloria Seco, aseguró que esta iniciativa va en concordancia de lo trabajado en el Concejo Deliberante quien ya había aprobado la iniciativa. Agregó que con esta medida se generará una mejor fluidez en la zona con un mayor control, que demandará la necesidad de más personal de fuerzas nacionales en la zona.

“Es una ciudad con importante caudal comercial y en constante intercambio con la ciudad de Bermejo, Bolivia. La finalidad es que toda medida municipal, provincial, nacional e internacional se realice tomando en cuenta la idiosincrasia, economía y valor cultural del lugar” afirmó.

También aseguro que se necesita la tarjeta vecinal para una mejor circulación de los vecinos de la zona, debido a la zona comercial que se ha generado en la zona.