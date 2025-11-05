Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definen la Copa Argentina

Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors disputarán esta noche la gran final de la Copa Argentina 2025 en el estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba.

El encuentro comenzará a las 21.10 y será televisado en vivo por TyC Sports. Ambos equipos buscarán su primera consagración en el certamen más federal del país y el pase directo a la próxima Copa Libertadores.

El equipo mendocino llega a esta instancia tras eliminar a River en semifinales por penales, en una campaña histórica que incluyó triunfos sobre Tigre, Central Córdoba de Rosario, Platense y Estudiantes de Caseros. Aunque atraviesa un flojo presente en el Torneo Clausura, con ocho partidos sin victorias, la Lepra confía en dar el golpe y alcanzar su primer título nacional en la máxima categoría.

Argentinos Juniors, por su parte, accedió a la final luego de vencer 2-1 a Belgrano en un duelo electrizante. En su camino dejó atrás a Lanús, Aldosivi, Excursionistas y Central Norte de Salta. El equipo del DT Nicolás Diez sueña con volver a gritar campeón después de 15 años, ya que su último título fue el Clausura 2010. Además, ganar la Copa le aseguraría una plaza en la Libertadores y una nueva estrella en su escudo.

El encuentro promete ser cerrado y disputado, con dos equipos de estilos distintos pero con un mismo objetivo: cerrar el año con una vuelta olímpica histórica. La organización confirmó que el estadio estará colmado, con hinchas de ambas provincias que viajaron a Córdoba para acompañar a sus equipos.