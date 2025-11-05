Salta despide a una de las referentes del periodismo y locución local, Juanita González

Tras una lucha contra una enfermedad Juanita González, locutora salteña partió hacia la eternidad, dejando una huella profunda en el periodismo local, marcando el inicio de una era nueva para la comunicación.

Desde pequeña le generaba mucha curiosidad como se escuchaba la voz a través del micrófono, lo que la llevó a adentrarse en el maravilloso y desafiante mundo de la locución, comenzando el 31 de mayo de 1987 como profesional en el programa “Especialísimo de Bruno Iezzi”, trabajando luego en Radio Salta, Radio Nacional Salta, FM Provincia y FM Aries.

En 1980 su voz cobra imagen a través del programa “Amanecer” en Tele Once, con una imagen en blanco y negro marcando un hito en la televisión, siendo el primer informativo que se transmitió al mediodía.

Cubrió la venida del Papa Juan Pablo II, participó de la transmisión de la procesión del Milagro, trabajó en la locución de festivales folclóricos donde su voz fue conocida en Argentina y Latinoamérica y fue quien dio vida a muchas publicidades radiales.

La Sociedad Argentina de Locutores y Comunicadores delegación Salta, manifestaron su dolor por el fallecimiento de su querida colega, elevando una plegaria en su memoria.

A partir de las 10:30hs. en Pieve en la Sala C, será velada la querida Juanita González, que la luz perpetua la ilumine y descanse su alma en paz.

El cielo recibe a una de las voces queridas de Salta. Vuelta alto Juanita.