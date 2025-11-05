Caso Jimena Salas: La defensa de los Saavedra buscará la absolución total o el beneficio de la duda

La etapa de alegatos finales del juicio por el crimen de Jimena Salas entra en su tramo decisivo, y la defensa de los hermanos Carlos y Adrián Saavedra se prepara para pedir la absolución lisa y llana, o en su defecto, el beneficio de la duda.

El abogado Marcelo Arancibia, quien años atrás logró la absolución de los primeros acusados del caso, confía en repetir la historia a favor de sus actuales defendidos.

Arancibia basará su exposición en la falta de pruebas directas que vinculen a los Saavedra con el homicidio ocurrido en Vaqueros en 2017.

Según adelantó, el informe de geoposicionamiento de los celulares de ambos demuestra que no estuvieron en el lugar del hecho, lo que contradice la hipótesis fiscal. También cuestionará la interpretación de las imágenes de un vehículo que la fiscalía intenta relacionar con los imputados, asegurando que no existe coincidencia técnica.

El defensor buscará desarticular la estructura probatoria presentada por los fiscales y restar valor a los testimonios policiales y periciales, a los que considera “subjetivos y sin sustento científico”. En cambio, apoyará su argumentación en el reporte genético del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que no halló rastros biológicos de los acusados en la escena del crimen.

Entre los puntos más llamativos, Arancibia recordará las declaraciones públicas de la madre de la víctima, quien afirmó no creer que los hermanos Saavedra sean los responsables del asesinato de su hija. También apelará al contexto familiar y laboral de sus defendidos para reforzar la idea de que no existió una organización criminal entre los tres hermanos, como sostiene la acusación.

Como estrategia subsidiaria, la defensa podría invocar la figura legal de las “circunstancias extraordinarias de atenuación”, que se aplica en casos donde un acusado guarda silencio o se ve involucrado en hechos cometidos por un familiar directo. Esta herramienta, prevista en la jurisprudencia penal, podría servir para disminuir la responsabilidad penal o incluso favorecer una absolución.

El tribunal deberá resolver, luego de los alegatos de las partes, si los hermanos Saavedra son culpables o inocentes del crimen que conmocionó a Salta hace casi ocho años.