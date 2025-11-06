Peluqueros solidarios regalan cortes de pelo a niños en Mosconi

Mañana jueves en Mosconi, peluqueros solidarios estarán brindando cortes de cabello gratuitos para niños, en una movida solidaria para ayudar a la comunidad.

Este grupo estará ubicado en el COF (Centro de Orientación Familiar) de 9 a 12 hs., atendiendo por orden de llegada.

La encargada del COF, Natalia, comentó a Mosconi TV Color que, si bien esta jornada será solo mañana jueves por la mañana, coordinarán para hacer más adelante una jornada por la tarde, para que los chicos que asisten a la escuela temprano puedan ser beneficiados.

“Es una ayuda para la comunidad, para que estén presentables en los actos y fin de año”, dijo la encargada.