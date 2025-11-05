Día del Bancario: El millonario bono que reciben los empleados

El 6 de noviembre se celebra en todo el país el Día del Bancario, una jornada que no solo implica un feriado para el sector financiero, sino también el pago de un bono extraordinario millonario que todos los años refuerza el poder adquisitivo de los trabajadores de bancos públicos y privados.

En este 2025, la fecha llega en medio de un escenario de recomposición salarial y ajustes paritarios acordados por la Asociación Bancaria con las cámaras empresarias del sector. La actualización de los haberes acompaña la evolución de la inflación, garantizando que los sueldos mantengan su poder de compra en un contexto de suba constante de precios.

De acuerdo con la escala oficial vigente, el salario básico más la participación en las utilidades de las empresas —conocida como ROE— alcanza en noviembre un total de $1.915.982,88 brutos para los empleados que recién inician su carrera en el sistema bancario. Esta cifra constituye la base sobre la cual se calculan los adicionales por antigüedad, presentismo, títulos o funciones específicas.

La gratificación especial por el Día del Bancario es una tradición del sector financiero argentino y uno de los beneficios más esperados del año. Según lo informado por la Asociación Bancaria, el bono correspondiente a noviembre de 2025 asciende a $1.708.032,46 para la categoría inicial. El pago se efectivizará el jueves 6 de noviembre.

El monto de esta gratificación, al igual que los sueldos, se ajusta según la inflación oficial y puede ser objeto de futuras revisiones dependiendo de la evolución del índice de precios del INDEC. De esta manera, la medida busca mantener la capacidad adquisitiva del personal bancario frente al aumento del costo de vida.

Cuánto gana un bancario en noviembre de 2025

La combinación entre el salario mensual y el bono extraordinario posiciona al sector entre los mejor remunerados del país. Para un trabajador que recién ingresa a una entidad bancaria, el ingreso bruto total de noviembre (sueldo + bono) alcanza los $3.623.961,34.

Este valor no incluye los adicionales que muchos empleados perciben por antigüedad, capacitación, desempeño o presentismo, que pueden elevar considerablemente el monto final. De hecho, en categorías intermedias o con varios años de servicio, los haberes pueden superar los $4.000.000 mensuales.



El acumulado de incrementos salariales en lo que va del año asciende al 22% respecto de diciembre de 2024, una cifra que, según el sindicato, supera el ritmo de la inflación registrada hasta el momento. /BAE Negocios