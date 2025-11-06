Fiorella Jiménez llega a Salta para compartir su experiencia en el mundo de la danza

TELÓN Arte y Gestión presenta una nueva propuesta dentro de su ciclo de actividades culturales: una charla abierta con la Lic. Fiorella Jiménez, destacada bailarina, intérprete y docente con trayectoria nacional e internacional.

El encuentro se realizará el sábado 8 de noviembre, a las 18 hs, en 25 de Mayo 849, con entrada libre. La actividad está destinada a prensa, alumnos, docentes, escuelas de danza y público general, invitando a compartir un espacio de inspiración, reflexión y aprendizaje sobre el arte del movimiento.

Durante la charla, Fiorella Jiménez repasará su recorrido profesional, desde sus comienzos y desafíos hasta sus experiencias en reconocidas producciones como Showmatch, Ánima Circo, Flavio Mendoza y Fuerza Bruta.

Graduada como Licenciada en Composición Coreográfica por el IUNA, Jiménez se ha consolidado como una figura versátil en el ámbito escénico, fusionando danza, acrobacia y creación artística.

📍 Lugar: 25 de Mayo 849

🕓 Hora: 18 hs

📅 Fecha: 8 de noviembre

🎟 Entrada libre

📲 Informes e inscripción: @telon.sla