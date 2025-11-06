Río Bermejo: Encontraron a una persona sin vida, sería un bagayero

De acuerdo a RadioOrán, Efectivos del Área Naval de Bolivia encontraron el cuerpo de un hombre en las aguas del Río Bermejo. El hombre tendría alrededor de 44 años, sería de nacionalidad argentina y las autoridades ya estarían en contacto con la familia.

Según informaron desde el Área Naval, el personal divisó el cuerpo flotando y procedió a trasladarlo hasta la orilla del lado boliviano del río. Las autoridades bolivianas se comunicaron con la Policía de Aguas Blancas, logrando ubicar a los familiares, quienes ya viajaron hasta la ciudad de Bermejo.

El hombre sería un bagayero que realizaba diversos trabajos en la zona. Aunque la investigación esta en curso y será tarea de la justicia determinar que sucedió, una de las principales hipótesis apunta al ahogamiento.