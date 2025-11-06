Mañana se conocerá el veredicto en el juicio por la muerte de Jimena Salas

En la jornada de hoy terminaron los alegatos en el juicio que busca esclarecer la muerte de Jimena Salas, cuyo fallecimiento se dio en el año 2017.

La querella realizó este jueves sus alegatos junto a la defensa de los hermanos Saavedra: Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra.

El Dr. Pedro Arancibia, es el abogado querellante en representación de la entonces pareja de Jimena Salas, Nicolás Cajal, y de sus dos hijas.

El abogado adhirió a la calificación y la pena solicitada por la Unidad Fiscal para Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra, de 12 años de prisión efectiva como partícipes secundarios del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas, al prestar colaboración en la comisión del ilícito.

Pero eso no es todo, el letrado también solicitó que se los declare responsables civilmente y se haga lugar a la acción civil promovida contra ellos.

Subsidiariamente, en caso de que el Tribunal no considere acreditada su participación como partícipes secundarios del homicidio calificado, solicitó que sean condenados como partícipes necesarios del delito de robo calificado en poblado y en banda y por el uso de armas, y se les aplique una pena de 10 años de prisión efectiva.

También solicitó que continúe las medidas para la identificación del hombre 2, el cual hasta el momento no se ha identificado.

Tras un cuarto intermedio, inició sus alegatos el abogado defensor de los hermanos Saavedra, quien sostuvo la inocencia de sus defendidos y solicitó al Tribunal la absolución lisa y llana de Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra.

Este viernes a partir de las 8:30, se dará lugar a las réplicas y dúplicas y según lo previsto, al finalizar la jornada se espera conocer el veredicto.