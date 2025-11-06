Se lesionó Instagram: Hay una caída mundial de la red social

Usuarios de todo el mundo reportaron fallas al subir publicaciones, que no aparecen en el feed de inicio y solo pueden verse entrando al perfil.

El error afecta tanto a fotos como a videos y ya se volvió una falla recurrente similar a las que la red social sufrió en los últimos meses, con caídas a nivel mundial.

La plataforma DownDetector, reportó problemeas en la app pasadas las 16:00.