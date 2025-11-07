A un año de la tragedia en el Mercado San Miguel: “Cuando me enteré me quería morir”

El jueves 6 de noviembre se cumplió un año de la lamentable tragedia en el mercado San Miguel, donde decenas de puesteros perdieron todo después de un incendio en la madrugada.

Cesar, uno de los puesteros damnificados, recordó en Sin Vueltas, como fue esa noche hace un año. “A las tres de la mañana me llaman para decirme que se había incendiado y salí corriendo como estaba” contó.

“Llegué y todavía estaba el fuego, me quemó cuatro locales. La verdad que perdí todo, no solamente yo, sino mucha gente. En ese momento me quería morir” aseguró el puestero. Para poder reconstruirse y rearmarse, afirmó que debió recurrir a préstamos y pedir dinero.

Cesar aseguró que en la actualidad vende sólo el 20% en comparación a lo que se vendía el año pasado. Situación que compartió otra puestera: “A veces si vendemos $5.000 pesos tenemos que estar agradecidos”.

La trabajadora recordó que en ese momento hace un año, sintió desesperación y angustia.

A las autoridades solicitaron, los trabajadores, incrementar la promoción del mercado como así también agilizar las obras para tratar de reactivar sus puestos a los números que manejaban el año pasado.