El lunes ingresa el Presupuesto a la Legislatura: Más del 70% irá a educación, salud y seguridad

El ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, confirmó que el Presupuesto 2025 será enviado el lunes a la Legislatura provincial para su tratamiento.

El proyecto prevé un gasto total de 3,7 billones de pesos, de los cuales más del 70% se destinará a educación, salud y seguridad.

Dib Ashur precisó que casi el 60% del presupuesto se utilizará para el pago de salarios, principalmente de docentes, policías, médicos y enfermeros.

El funcionario destacó que la planificación se realiza de forma participativa, con el aporte de intendentes, legisladores y senadores, y que el esquema toma como referencia las metas macrofiscales del Gobierno nacional, que proyecta una inflación del 10,1% y un crecimiento del 5% del PBI. “Hubiera sido mejor tener aprobado el presupuesto nacional, pero tomamos esa línea como referencia”, indicó.

En materia de inversión, Dib Ashur reconoció que la provincia tuvo que reasignar fondos propios tras la suspensión de envíos nacionales. “Muchas obras quedaron sin financiamiento y tuvimos que terminarlas con recursos provinciales, lo que implicó resignar otras”, explicó.

Entre los proyectos en marcha mencionó la autopista a los Valles y la ampliación del Hospital San Bernardo, financiada con créditos internacionales de FONPLATA. “Son créditos blandos, que se pagan a medida que la obra avanza”, agregó.

El ministro resaltó además que la deuda provincial se redujo a 340 millones de dólares, casi la mitad de lo que se debía en 2019, y que Salta mantiene una de las mejores calificaciones crediticias del país.

Economía y perspectivas

Sobre el contexto nacional, consideró que “la economía está estancada” y pidió prudencia ante la falta de señales de reactivación. “No hay indicadores de un crecimiento inmediato. La expectativa positiva es clave para que la economía se mueva”, remarcó.

El funcionario valoró el diálogo institucional entre Nación y provincias y sostuvo que una eventual baja de tasas podría darle aire al consumo. “Mientras tanto, hay que mantener el orden y seguir pagando las deudas”, concluyó.