Para la querella, los hermanos Saavedra "eran colaboradores": "Hacían de campana"

En 2017 la provincia de Salta se estremeció por el femicidio de Jimena Salas, hecho que llevó a un segundo juicio iniciado el 24 de septiembre de este año, buscando culminar el día de hoy.

Pedro Arancibia, abogado querellante en la causa, hizo hincapié en la espera de una resolución, ya que desde su parte entienden que se realizaron las audiencias de manera correcta y respetándose todas las garantías de las partes.

“Estimo que efectivamente el Tribunal tendrá que decidir conforme a todo lo que se conoce”, comentó a Multivisión.

“Imaginamos que hoy se termina”.

Consultado sobre la actuación de los hermanos Guillermo Adrián y Carlos Damián Saavedra, en el hecho, dijo que se los ubica como colaboradores, como aportantes en poder haber abordado a la casa de Jimena Salas, intentando hacer lo mismo tres días atrás en otras viviendas, señaló el letrado.

Sobre los roles que cumplían los hermanos Saavedra sentados en el banquillo, dijo que eran el mismo, conducían los vehículos, se trasladaban por la zona merodeando el barrio y haciendo de “campana” advirtiendo la presencia de otra persona a Javier Nicolás Saavedra que estaba en el interior de la vivienda.

“También hay identificado genéticamente un hombre 2 que no se sabe quién es que surgen del ADN encontrado en la casa de Jimena, por lo menos 3 o 4 personas estarían involucradas, los 3 hermanos Saavedra más el denominado hombre 2” finalizó.