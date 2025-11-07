Pese a la quietud del mercado, el sector inmobiliario mira con optimismo hacia 2026

A pesar de la desaceleración de la demanda de viviendas y la persistente inflación, el rubro inmobiliario en Salta mantiene un sólido optimismo mirando ya hacia 2026. Reconociendo que el panorama actual se encuentra frenado, con menor búsqueda de vivienda y una alta oferta de alquileres, el sector confía en que los acuerdos macroeconómicos y la estabilización política motorizarán la industria en el mediano plazo.

El desarrollador Felipe Biella afirmó que, tras las elecciones de octubre, aún es "pronto para esperar grandes modificaciones" y que persiste la tendencia donde "la inflación está yendo por arriba de los alquileres de vivienda". El experto reconoció abiertamente que el mercado de alquileres está "medio parado", lo que ha llevado incluso a ofrecer promociones y descuentos en los primeros meses.

Respecto a los valores, Biella detalló que en algunos casos "los precios, inclusive, en algunos casos, han bajado" o se han sostenido sin actualizarse por el índice inflacionario, debido a que los salarios no acompañaron las subas esperadas. Esto se refleja en los relevamientos, donde, por ejemplo, un departamento de dos dormitorios en la zona sur se alquila entre $330.000 y $385.000, y en el centro, un dormitorio arranca desde los $400.000.

La situación del mercado de ventas presenta una oportunidad para los inversores. Biella indicó que "hay una gran oportunidad que se está dando, porque muchos inmuebles ya construidos siguen estando a precios inferiores al pozo". Este fenómeno se explica en parte porque los precios de los insumos de la construcción no han subido drásticamente, manteniendo los costos de edificación "más o menos en los mismos valores".

No obstante, el desarrollador señaló la principal problemática que frena las ventas: la ausencia de financiamiento. "No han vuelto todavía de manera clara y sostenida los créditos hipotecarios que impulsaban la venta de viviendas, así que estamos visibilizando esas situaciones que todavía no se han reacomodado por elecciones," apuntó.

Mirando hacia el futuro, el optimismo es la nota dominante. Biella se mostró confiado en que el mercado comenzará una reactivación gradual. "Creemos que, tras las elecciones, ya se están generando ciertos estándares dentro de la macroeconomía a partir de acuerdos políticos que van a ir consolidándose," afirmó.

El pronóstico del desarrollador para el mediano plazo es muy alentador, esperando que el sector sea motor de crecimiento: "Yo pronostico un 2026 excelente". Biella concluyó que la estabilidad macroeconómica consolidada, sumada a la naturaleza de la inversión en ladrillos, "va a garantizar que tengamos un 2026 muy bueno para todo el rubro inmobiliario, que de la mano de la construcción va a motorizar esta industria".