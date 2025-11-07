Bolsillos, a prepararse: En dos audiencias, revisarán las tarifas de luz y agua en Salta

Sociedad07/11/2025
luz

El Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP) convocó a dos Audiencias Públicas virtuales consecutivas a principios de diciembre con el objetivo de someter a revisión la estructura tarifaria y los cambios regulatorios que impactan directamente en los servicios de luz y agua. 

Según la información compartida por Nuevo Diario, la iniciativa busca analizar tanto las consecuencias de las recientes reformas a nivel nacional en el sector eléctrico como la propuesta tarifaria de la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (COSAYSA) para el próximo bienio.

Ambas audiencias se desarrollarán los días 4 y 5 de diciembre, a partir de las 8:30 horas. Para garantizar la participación y la transparencia, el ENRESP dispuso que ambos encuentros se lleven a cabo de manera virtual, con transmisión en vivo por streaming a través del sitio oficial del Ente Regulador de Servicios Públicos.

88362-desde-maniana-aumenta-la-garrafa-socialNuevo precio para la garrafa de 10 kilos: Costará $16.000

La primera audiencia, programada para el 4 de diciembre, se centrará en el sector energético. En ella se abordará el impacto de las recientes reformas implementadas a nivel nacional en el sistema eléctrico argentino, específicamente el Decreto 450/2025 y la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación, que podrían generar modificaciones en el cuadro tarifario local.

Al día siguiente, 5 de diciembre, la segunda audiencia estará dedicada íntegramente a revisar las tarifas del servicio de agua y saneamiento prestado por COSAYSA para el período 2025-2027. Según la Resolución N.º 1875/25, se tratarán temas centrales como la propuesta de actualización tarifaria, los planes de mejoras y expansión para 2026, el plan de contingencia previsto para la temporada de verano y la estructura de subsidios aplicables al servicio.

Los ciudadanos y demás interesados en participar como oradores en estas audiencias tienen tiempo para inscribirse hasta el 20 de noviembre a las 14:00 horas, a través de los correos electrónicos específicos habilitados por el ENRESP para cada servicio (luz y agua). La participación ciudadana es crucial para el análisis de estos servicios esenciales.

gasEl ENARGAS autorizó un incremento en el gas natural

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día