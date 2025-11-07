Bolsillos, a prepararse: En dos audiencias, revisarán las tarifas de luz y agua en Salta

El Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP) convocó a dos Audiencias Públicas virtuales consecutivas a principios de diciembre con el objetivo de someter a revisión la estructura tarifaria y los cambios regulatorios que impactan directamente en los servicios de luz y agua.

Según la información compartida por Nuevo Diario, la iniciativa busca analizar tanto las consecuencias de las recientes reformas a nivel nacional en el sector eléctrico como la propuesta tarifaria de la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (COSAYSA) para el próximo bienio.

Ambas audiencias se desarrollarán los días 4 y 5 de diciembre, a partir de las 8:30 horas. Para garantizar la participación y la transparencia, el ENRESP dispuso que ambos encuentros se lleven a cabo de manera virtual, con transmisión en vivo por streaming a través del sitio oficial del Ente Regulador de Servicios Públicos.

La primera audiencia, programada para el 4 de diciembre, se centrará en el sector energético. En ella se abordará el impacto de las recientes reformas implementadas a nivel nacional en el sistema eléctrico argentino, específicamente el Decreto 450/2025 y la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación, que podrían generar modificaciones en el cuadro tarifario local.

Al día siguiente, 5 de diciembre, la segunda audiencia estará dedicada íntegramente a revisar las tarifas del servicio de agua y saneamiento prestado por COSAYSA para el período 2025-2027. Según la Resolución N.º 1875/25, se tratarán temas centrales como la propuesta de actualización tarifaria, los planes de mejoras y expansión para 2026, el plan de contingencia previsto para la temporada de verano y la estructura de subsidios aplicables al servicio.

Los ciudadanos y demás interesados en participar como oradores en estas audiencias tienen tiempo para inscribirse hasta el 20 de noviembre a las 14:00 horas, a través de los correos electrónicos específicos habilitados por el ENRESP para cada servicio (luz y agua). La participación ciudadana es crucial para el análisis de estos servicios esenciales.