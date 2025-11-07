Simuladores, robótica y sueños que vuelan: La Expo Aeronáutica 2025 ya está en marcha

La Escuela Técnica 3144 Capitán Marcelo Pedro Lotufo, conocida como la escuela aeronáutica, llevó adelante la segunda edición de la Expo Aeronáutica.

Esta exposición tiene lugar en el Hangar en calle radio Chaco y Rodolfo Argentini de 9 a 17 hs., en la cual podrán apreciar los trabajos curriculares de primero a sexto año, proyectos interdisciplinarios con otras instituciones y dentro de la misma.

La directora, Claudia Del Prado comentó a InformateSalta que se trata de la única técnica aeronáutica en el noroeste, con un maravilloso equipamiento, además podrán visitar laboratorios, talleres, ver formaciones, Inteligencia Artificial, electrónica, robótica aplicada a la aeronáutica y prácticas profesionalizantes.

En esta oportunidad se encuentra en el lugar un simulador de vuelo de 1941, que llega al país de la mano de Aerolíneas Argentinas, indicó el profesor Carlos Pedernera, el cual era utilizado por pilotos de la Fuerza Aérea norteamericana, siendo el primer simulador de vuelo instrumental, hecho de forma neumática y funcionando con vacío: “Lo restauramos con la ayuda de los alumnos y está en perfecto funcionamiento. Se hicieron 10.000 y solo quedan 160 en todo el mundo”.

Además, en contracara cuentan con un simulador de vuelo más actualizado, fortaleciéndolos así en estas prácticas.

Agustín, egresado de la institución, expresó el orgullo que tiene al haber estudiado en la escuela: “Me recibí en 2023 y me fui a estudiar para piloto, actualmente lo soy y estoy contento de haber salido de acá, es muy linda, te da muchos valores, muchas enseñanzas y es muy particular”.

Hizo hincapié en las oportunidades laborales que le brinda recibirse en la EET, ya que obtienen el título de Técnico Mecánico Aeronáutico: “Recomiendo que estudien aeronáutica porque no se ve en cualquier escuela, es un lugar con mucho compañerismo (…) te terminas encantando”.

La directora informó a quienes quieran sumarse la posibilidad de hacerlo rindiendo el examen del próximo 26 de noviembre, el cual de aprobar pueden ingresar en 2026 a la institución.

Quienes se reciben no solo cuentan con el título de Técnico Aeronáutico, sino que pueden seguir la Fuerza Aérea, aviación de forma privada, pertenecer al Ejército, a la Naval, o estudiar otras carreras.