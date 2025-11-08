Agenda deportiva del finde: Superclásico, F1 y Sub 17

Un fin de semana cargado de acción: Boca y River protagonizan el superclásico en la Bombonera, la Fórmula 1 llega a Brasil con Colapinto como foco argentino, y la Selección Sub 17 busca cerrar con triunfo la fase de grupos del Mundial.

Un fin de semana cargado de acción: Boca y River protagonizan el superclásico en la Bombonera, la Fórmula 1 llega a Brasil con Colapinto como foco argentino, y la Selección Sub 17 busca cerrar con triunfo la fase de grupos del Mundial.

Un fin de semana a pura adrenalina deportiva se prepara para los fanáticos del deporte. El superclásico entre Boca y River en la Bombonera promete captar todas las miradas en el cierre de la fecha 15 del Torneo Clausura. Además, la Fórmula 1 llega al Gran Premio de Brasil con Franco Colapinto buscando definir su futuro en la máxima categoría, mientras la Selección Argentina Sub 17 completa su fase de grupos en el Mundial ya con el boleto asegurado a octavos. También se juegan las semifinales del Reducido de la Primera Nacional y continúa la acción internacional con los playoffs de la MLS, donde el Inter Miami de Messi busca seguir en carrera.

Torneo Clausura

Sábado 17:00: Huracán contra Newell’s

17.00: Racing vs Defensa y Justicia

19.15: Talleres vs Platense

21.30: San Martín (SJ) vs Lanús

21.30: Unión vs Barracas Central

Domingo 16:30: Boca vs River.

19.20: Sarmiento vs Instituto

19.20: Banfield vs Aldosivi

21.30: Atlético Tucumán vs Godoy Cruz

21.30: Tigre vs Estudiantes

Primera Nacional

Sábado 19.40: Estudiantes vs Estudiantes RC

21.10: Morón vs Deportivo Madryn

Fórmula 1

Sábado 11:00: Carrera Sprint

15.00: Clasificación Carrera

Domingo 14.00: Carrera

Mundial Sub 17

Domingo 09:30: Argentina vs Fiji

MLS

Sábado 22:00: Inter Miami vs Nashville