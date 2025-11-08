Agenda deportiva del finde: Superclásico, F1 y Sub 17

Agenda deportiva del finde: Superclásico, F1 y Sub 17Deportes08/11/2025
Un fin de semana a pura adrenalina deportiva se prepara para los fanáticos del deporte. El superclásico entre Boca y River en la Bombonera promete captar todas las miradas en el cierre de la fecha 15 del Torneo Clausura. Además, la Fórmula 1 llega al Gran Premio de Brasil con Franco Colapinto buscando definir su futuro en la máxima categoría, mientras la Selección Argentina Sub 17 completa su fase de grupos en el Mundial ya con el boleto asegurado a octavos. También se juegan las semifinales del Reducido de la Primera Nacional y continúa la acción internacional con los playoffs de la MLS, donde el Inter Miami de Messi busca seguir en carrera.
Torneo Clausura
Sábado 17:00: Huracán contra Newell’s
17.00: Racing vs Defensa y Justicia
19.15: Talleres vs Platense
21.30: San Martín (SJ) vs Lanús
21.30: Unión vs Barracas Central
Domingo 16:30: Boca vs River.
19.20: Sarmiento vs Instituto
19.20: Banfield vs Aldosivi
21.30: Atlético Tucumán vs Godoy Cruz
21.30: Tigre vs Estudiantes
Primera Nacional
Sábado 19.40: Estudiantes vs Estudiantes RC
21.10: Morón vs Deportivo Madryn
Fórmula 1
Sábado 11:00: Carrera Sprint
15.00: Clasificación Carrera
Domingo 14.00: Carrera
Mundial Sub 17
Domingo 09:30: Argentina vs Fiji
MLS
Sábado 22:00: Inter Miami vs Nashville