Ranking: Cuánto cuesta llenar el changuito por provincias

A pesar de los índices de inflación bajo que consigna el INDEC, en argentina llenar el changuito sigue siendo una esfuerzo inmenso para la mayoría de las familias. La consultora Analytica hizo un análisis, provincia por provincia, acerca de cuáles son las que registran mayor aumento en la canasta del supermercado.

El mapa de las cadenas en el país muestra brechas notorias. En el ranking, Río Negro está tercero, debajo de Santa Cruz y Chubut.

El precio de una canasta básica para una familia tipo de clase media –dos adultos y dos menores– varía ampliamente entre provincias. El relevamiento utilizó productos de marca uniforme y empaques iguales para cada artículo, lo que elimina distorsiones y permite comparar de manera precisa el costo real de abastecerse.

Las provincias más costosas

La región patagónica encabeza el ranking de provincias más costosas, con Santa Cruz al tope: llenar el changuito insumió $769.319 durante julio. En la misma zona, Chubut registró $759.467, Tierra del Fuego llegó a $751.937 y Río Negro a $742.188. Estas cifras ilustran el peso de la logística y las condiciones particulares del mercado en el sur.

En el otro extremo, el Noreste argentino reúne las jurisdicciones más accesibles para la canasta familiar. Formosa ocupó el último lugar de la tabla, con $693.746, seguida de cerca por Chaco y Misiones, con $693.219 y $691.579 respectivamente. La diferencia entre Santa Cruz y Misiones supera los $75.000, reflejando una brecha considerable en el acceso a la misma cantidad y variedad de productos en distintos puntos del país.

Entre los aumentos mensuales, Jujuy lideró el incremento, con una suba de 3,9% respecto de junio. Le siguieron Catamarca y Corrientes, donde la canasta creció 2,5%; Catamarca, además, evidenció la mayor suba absoluta: $34.000 adicionales en un solo mes. Por su parte, Corrientes sumó $29.927, Jujuy $28.213 y La Rioja $23.139. En la Patagonia, el incremento fue más moderado: en Tierra del Fuego solo $8.631 y en Santa Cruz, $4.997.

En contraste, Misiones mostró un alza de apenas 1%, en sintonía con la performance de Santa Cruz (+0,7%), lo que señala un avance más contenido frente a la media nacional.

La metodología aplicada por Analytica se basa en la comparación estricta de los mismos productos, marcas y presentaciones en cada punto de venta. El resultado es una fotografía precisa de cuánto cuesta comprar lo mismo en cada provincia, sin interferencias de variaciones de calidad o tamaño.