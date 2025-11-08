Máximo Kirchner: “Van dos años de Milei pero al parecer todo sigue siendo culpa de Cristina”

El diputado nacional Máximo Kirchner reapareció públicamente con fuertes declaraciones en las que cuestionó duramente las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y defendió el legado de Cristina Fernández de Kirchner, a diez años de haber dejado la presidencia.

“Van diez años que Cristina no es presidenta y lo único que quedó claro es deuda, deuda, deuda y más deuda”, lanzó el dirigente, en un mensaje que fue interpretado como una respuesta a quienes aún intentan responsabilizar al kirchnerismo de la situación económica actual.

En su discurso, Máximo Kirchner apuntó contra el rumbo económico del oficialismo libertario, al que acusó de aplicar un “ajuste brutal que castiga a los trabajadores” y de promover una “entrega de soberanía a Estados Unidos bajo el disfraz de la libertad de mercado”.

El legislador sostuvo que en la última década, distintos gobiernos —de Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei— recurrieron al endeudamiento externo como única herramienta de gestión, sin mostrar “ideas nuevas ni soluciones estructurales” para mejorar la vida de los argentinos.

“Pasaron cuatro años de Macri, cuatro de Alberto con pandemia incluida y ya van dos de Milei, pero parece que todo sigue siendo culpa de Cristina”, ironizó.

En otro tramo, Máximo Kirchner cuestionó la “obsesión oficialista con la propiedad privada”, señalando que “en la Argentina cada vez menos personas pueden acceder a una vivienda propia mientras se protege a los grandes capitales especulativos”.

Con este pronunciamiento, el referente de La Cámpora volvió a marcar presencia política y reafirmó su liderazgo dentro del peronismo, respaldado por sectores que ven en él una figura con capacidad de reorganizar al espacio frente al contexto de crisis y ajuste.