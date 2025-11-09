Boca vs. River: Hora, formaciones y lo que está en juego en La Bombonera

Este domingo desde las 16:30, el fútbol argentino vivirá una nueva edición del Superclásico entre Boca y River, correspondiente a la 15° jornada del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que se disputará en La Bombonera y será arbitrado por Nicolás Ramírez, no solo promete emociones por la rivalidad histórica, sino que también será clave en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores.

Boca llega en alza tras dos triunfos consecutivos ante Barracas Central y Estudiantes, resultados que lo dejaron segundo en la tabla anual con 55 puntos, cuatro por encima de River. Una victoria o incluso un empate le asegurarían al equipo de Claudio Úbeda su vuelta a la fase de grupos de la Libertadores tras dos años, además de sellar su pase a los octavos del Clausura, donde lidera la Zona A con 23 unidades y +12 de diferencia de gol.

El entrenador Claudio Úbeda repetirá casi el mismo equipo que viene consolidando las últimas fechas. La única variante será el regreso de Leandro Paredes, que reemplazará a Tomás Belmonte tras cumplir una fecha de suspensión. El capitán jugará así su primer Superclásico como titular.

Carlos Palacios mantendrá su lugar en el once tras ganarle la pulseada a Ander Herrera, mientras que Edinson Cavani vuelve a la lista de concentrados después de seis partidos sin jugar. Sin embargo, su presencia sería más simbólica que efectiva, ya que aún arrastra una molestia en el psoas derecho.

River, con Gallardo ratificado y la obligación de ganar

River atraviesa días convulsionados. Tras la derrota ante Gimnasia por 1-0 en el Monumental, los hinchas expresaron su malestar con un duro “que se vayan todos”. Sin embargo, el flamante presidente Stefano Di Carlo decidió respaldar a Marcelo Gallardo, renovando su contrato hasta diciembre de 2026.

El plantel respondió al respaldo con un fuerte apoyo al DT. “Estamos todos con el técnico”, aseguró Juan Fernando Quintero en conferencia de prensa. El equipo millonario, tercero en la tabla anual, necesita ganar para acortar la distancia con Boca a un punto y mantener vivas sus chances de ingresar a la próxima Libertadores. En el Clausura, se ubica sexto en la Zona B con 21 unidades.

Gallardo mantiene el misterio sobre el esquema, aunque se analiza una línea de tres defensores y el retorno de Gonzalo Montiel, que se recupera de un esguince. En la delantera, esperan por Sebastián Driussi, en duda por una sobrecarga muscular. Si no llega, ingresará el juvenil Santiago Lencina.

Posible formación de Boca:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.

Posible formación de River:

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Santiago Lencina y Maximiliano Salas.

DT: Marcelo Gallardo.

Todo lo que tenés que saber del Superclásico

Torneo: Clausura 2025 – Fecha 15

Partido: Boca Juniors vs. River Plate

Estadio: La Bombonera

Hora: 16:30

Árbitro: Nicolás Ramírez

TV: ESPN Premium y TNT Sports