Dos jóvenes fueron detenidos con más de 80 dosis de droga: Uno de ellos tenía pedido de captura de Catamarca

La intervención fue anoche durante un patrullaje preventivo de Motoristas en barrio Libertad. Se secuestraron más de 80 dosis de cocaína y marihuana. Uno de los hombres tenía pedido de captura. Intervino la Fiscalía Penal 1.

En el marco de un patrullaje preventivo en barrio Libertad de General Mosconi, Motoristas de Emergencias Policiales detectaron a dos jóvenes a bordo de una moto en actitud sospechosa. Al percatarse de la presencia policial, intentaron evadir la fiscalización. Al identificarlos, constataron que tenían entre sus prendas de vestir envoltorios con droga.

En ese contexto, se demoraron a dos hombres, uno de los cuales contaba con requerimiento judicial de la provincia de Catamarca. Secuestraron dinero, el rodado y más de 80 dosis de cocaína y marihuana, por lo que tomó intervención personal de la Sección Investigación Narcocriminal 2.

Los demorados y los secuestros quedaron a cargo de la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 2.