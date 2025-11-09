Acaí desapareció: Alarma por la yaguareté liberada hace solo semanas

La desaparición de Acaí, una yaguareté que había sido liberada hace pocas semanas en el Parque Nacional El Impenetrable (Chaco) como parte del programa de recuperación de la especie, generó preocupación e indignación entre organizaciones ambientales y especialistas en conservación.

Acaí era la quinta hembra silvestre incorporada al proyecto. Había nacido en el Parque Nacional Iberá (Corrientes) y su traslado a El Impenetrable formaba parte de una estrategia clave para reconstruir la población de yaguaretés en la región, donde históricamente la especie estuvo gravemente reducida por la caza furtiva y la pérdida de hábitat. Su llegada fue celebrada como un hito para el retorno del felino más amenazado de Argentina.

Sin embargo, la Administración de Parques Nacionales informó que el 25 de octubre se registró la última señal del collar satelital que monitoreaba sus movimientos. Días después, el dispositivo fue hallado sumergido en el río Bermejo, en condiciones que indicarían una intervención humana. Desde entonces, no se tienen rastros de Acaí.

La desaparición de Acaí es considerada un golpe para el programa de reintroducción, que busca recuperar la presencia estable del yaguareté en la región chaqueña. La especie se encuentra en peligro crítico de extinción en el país, protegida como Monumento Natural Nacional.

Organizaciones y especialistas señalan que el caso revela la vulnerabilidad de los ejemplares reinsertados si no existen controles efectivos y sanciones firmes contra la caza furtiva y el tráfico ilegal de fauna.

Más allá de su importancia biológica, Acaí se había convertido en un símbolo del esfuerzo por revertir la pérdida de biodiversidad en Argentina. Su historia representaba la posibilidad de recuperar una especie que estaba al borde de desaparecer.

Hoy, su ausencia expone un desafío central: sin protección real, la liberación de ejemplares no es suficiente. Las tareas de monitoreo continúan y el caso se encuentra en investigación.