Dua Lipa dijo presente en la Bombonera para vivir el superclásico entre Boca y River

A las pocas horas de haber terminado su segundo recital consecutivo en el Monumental, el cual también tuvo localidades agotadas, Dua Lipa apareció en la Bombonera para vivir el superclásico entre Boca y River.

Minutos antes de que Nicolás Ramírez de el pitazo inicial, la cantante británica ingresó por uno de los pasillos del Alberto J. Armando para ubicarse en la zona de palcos y meterse en el quinto de ellos. Desde allí, con la nueva edición de la camiseta de la Selección Argentina, la inglesa vivió la fiesta que fue la cancha del CABJ durante el ingreso de los equipos, así como también los 90' del Súper.

dua lipa estamos completamente a tus pies https://t.co/ZnZJhTyPT2 — flor (@florxxlopez) November 9, 2025

Acompañada por varios familiares que también se pusieron la Albiceleste, la compositora europea fue vista bailando al ritmo de la hinchada de Boca y grabando hacia las tribunas del estadio xeneize.