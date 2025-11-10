Provincia y Municipio ponen sobre la mesa sus presupuestos 2026

Hoy lunes será una jornada clave para la planificación económica de Salta: tanto el Gobierno provincial como la Municipalidad capitalina presentarán sus respectivos proyectos de presupuesto para el ejercicio 2026.

A nivel provincial, el proyecto contempla un gasto total de 3,7 billones de pesos, de los cuales más del 70% se destinará a educación, salud y seguridad, y casi el 60% corresponderá al pago de salarios de docentes, policías, médicos y enfermeros.

El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur destacó que la elaboración del presupuesto fue “participativa”, con aportes de intendentes y legisladores, y que se tomó como referencia el esquema macrofiscal del Gobierno nacional, que proyecta una inflación del 10,1% y un crecimiento del 5% del PBI. “Hubiera sido mejor tener aprobado el presupuesto nacional, pero tomamos esa línea como referencia”, señaló el funcionario.

En paralelo, a nivel municipal, el documento estima un total de $286.630.979.360,51, lo que implica un incremento del 35% respecto del año en curso. Según precisó el área de Hacienda, el 50% de los recursos serán de origen municipal, mientras que el resto provendrá de convenios con la Provincia y financiamiento privado.

El rasgo más saliente del proyecto es la decisión de duplicar las partidas destinadas a obra pública, con una inversión en infraestructura que pasará de $49 mil millones en 2025 a $102 mil millones en 2026, lo que elevará el peso relativo del rubro del 28% al 38% del presupuesto total.