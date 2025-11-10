Narcoavioneta: El rol de los cómplices locales en la red que traía cocaína desde Bolivia

La Justicia Federal de Salta imputó y dictó prisión preventiva a los cinco detenidos por el contrabando de 364 kilos de cocaína transportados en una avioneta que se estrelló el martes pasado en una zona rural de Rosario de la Frontera.

Según la investigación de la Unidad Fiscal Salta, los dos pilotos y tres presuntos cómplices integraban una organización narcocriminal trasnacional dedicada al ingreso de droga desde Bolivia.

Los pilotos bolivianos Juan Pablo Quinteros Peredo y Henry Álvaro Mercado Cuajera fueron los encargados de trasladar la cocaína desde Bolivia a bordo de la aeronave siniestrada. Dentro de la cabina se hallaron elementos que confirmaron su procedencia, como una bebida adquirida en ese país, un GPS y una antena satelital.

En tierra, los argentinos Julián Darío Mansilla, Jonathan Alejandro Gómez y Jorge Alberto Cuellar cumplían el rol de apoyo logístico. Habían delimitado con una lona una pista clandestina para el aterrizaje y aguardaban la llegada del avión: Mansilla en un automóvil Volkswagen Gol - que fue impactado por el ala de la aeronave y terminó incendiado - y los otros dos en una camioneta Ford.

Tras el accidente, los cómplices habrían intentado rescatar parte de la carga. Según la fiscalía, uno de ellos extrajo tres bolsos con droga de la avioneta y los enterró en un campo ubicado a unos 70 kilómetros del lugar. Esa maniobra permitió a las fuerzas de seguridad hallar posteriormente otros 228 kilos de cocaína.

Para los fiscales, el caso demuestra “un nivel de coordinación propio de una organización trasnacional”, en la que los pilotos y el grupo de tierra cumplían funciones perfectamente diferenciadas.

Los pilotos fueron imputados como coautores del delito de contrabando de importación de estupefacientes agravado, mientras que Mansilla, Gómez y Cuellar fueron acusados como partícipes necesarios, con una imputación alternativa por transporte de estupefacientes agravado.





