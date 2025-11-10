Salieron a hacer ejercicio y fueron asaltadas en Orán

En Orán, un grupo de mujeres salieron a correr y terminaron siendo víctimas de una emboscada de malvivientes.

En la ciclovía entre Avenida Palacios y las inmediaciones del complejo local, tres mujeres que se disponían realizar ejercicio para despejar la mente y cuidar su salud, fueron sorprendidas por varios sujetos que buscaban asaltarlas.

Por este hecho ocurrido al costado de Ruta 50, una de las mujeres quiso defender a sus compañeras y terminó sufriendo golpes, informó Orán Conectado.

Antes de huir por la zona del cañaveral, los delincuentes cumplieron su objetivo de sustraer un teléfono celular y otros objetos personales.

Las victimas radicaron la denuncia en la Comisaría Primera de Orán.