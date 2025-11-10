Se extendió el plazo para postular a las Becas “Eduardo Chañe” para deportistas amateurs

Hasta el viernes 14 de noviembre se podrá postular a las Becas “Eduardo Chañe” al Deportista Amateur, correspondientes al período 2026.

La convocatoria, impulsada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, busca reconocer e incentivar el talento de jóvenes promesas deportivas de distintas disciplinas.

Las postulaciones se recibirán en la Mesa de Entradas del Concejo Deliberante, ubicada en avenida República del Líbano 990, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas.

Podrán participar deportistas amateurs salteños o con al menos cinco años de residencia en la capital provincial. Entre los requisitos figuran haber representado a la Argentina, la provincia o la ciudad en competencias deportivas, contar con logros destacados, ser menor de edad al momento del otorgamiento y estar inscriptos en la federación o entidad correspondiente a su disciplina.

Los aspirantes deberán presentar certificado de aptitud física, DNI, constancia de residencia, datos de contacto y una nota dirigida al presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, solicitando ser considerados para la beca.

El jurado evaluador estará conformado por miembros de la Comisión de Salud, Deportes, Infancia, Juventud y Tercera Edad del Concejo, junto a representantes del Círculo de Periodistas Deportivos, de la Secretaría de Deportes de la Provincia y de la Agencia Salta Deportes.

Los deportistas seleccionados recibirán un aporte mensual equivalente a quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.) durante todo el año 2026, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.