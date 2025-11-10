¡Se salvó de milagro! Una jirafa de básquet cayó sobre un niño en Orán

En Orán, en el Polideportivo Juan Domingo Perón, una jirafa cayó sobre un niño que se encontraba jugando junto a su amigo en el predio.

Según se puede ver en las imágenes, dos sujetos miraban la base del aparato, cuando levantaron uno de sus extremos y terminó desplomándose hacia el lugar donde se encontraban los pequeños.

El niño sobre el cual cayó el elemento, fue traslado rápidamente al hospital, siendo asistido, según informó Multivisión, no sufrió daños de consideración y se encuentra estable.

Si bien los padres que se encontraban en el lugar sufrieron un fuerte susto, deberán reponer este elemento deportivo.

Desde la Municipalidad advirtieron que está prohibido manipular los elementos. Recordamos también que en el lugar se llevan a cabo torneos deportivos.