Vendía droga desde su casa mientras cumplía prisión domiciliaria en Embarcación

Una mujer fue detenida en la ciudad de Embarcación luego de que se comprobara que vendía estupefacientes desde su domicilio, pese a encontrarse bajo el régimen de prisión domiciliaria por una causa anterior vinculada al mismo delito según informa Multivisión Federal.

La detenida había sido beneficiada con la medida debido a que no tenía con quién dejar al cuidado a sus hijos. Sin embargo, tras diversas tareas de investigación, efectivos constataron que había retomado la venta de drogas desde su vivienda, violando las condiciones impuestas por la Justicia.

Durante el allanamiento, el personal policial secuestró pasta base, marihuana, elementos de fraccionamiento y corte, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares, todos vinculados a la actividad ilícita.

La mujer fue puesta nuevamente a disposición de la Justicia y se evalúa la revocación de la prisión domiciliaria para su traslado a una unidad penitenciaria.