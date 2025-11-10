Alberto Fernández dijo que sufrió “maltrato” tras dejar el poder

El expresidente visitó el programa “Hay Algo Ahí” del canal de streaming Blender y dijo que atravesó un proceso de “cancelación mediática” y cuestionó el accionar de la justicia en su contra.

Alberto Fernández afirmó que desde que concluyó su mandato fue víctima de “un maltrato mediático que no merecía” y dijo que fue un proceso de cancelación que nunca pensó que podía ser tan severo.

Sostuvo también que el trato que recibió lo llevó a un aislamiento autoimpuesto, algo que no esperaba, informó Mdzol.

“Me costó objetivamente un maltrato mediático que creo no merecía, sinceramente, un proceso de cancelación mediático que nunca pensé que podía ser tan severo y que hasta me convenció a mí, de que era mejor no salir” comentó.

El exmandatario dijo que fue recuperando “el aire” y las fuerzas para volver al debate público, motivado por la preocupación ante la situación actual del país.

Sobre las acusaciones en su contra, comentó que entregó su teléfono y la clave al juez de la causa, pero denunció trabas para avanzar en la investigación: “Los chats están manipulados. Yo entregué mi teléfono. Di la clave para que lo abran. Tuve que pedir que, por favor, que me lo periten. Porque no lo quería abrir el juez Ercolini. Y lo abrieron y no existen esos chats”.

Criticó al juez Ercolini y lo acusó de parcialidad al compararlo con su accionar en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner.

Sobre su expareja Fabiola Yañez, sugirió que fue manipulada para iniciar la causa: “Yo creo que ella fue manipulada, claramente fue manipulada… La verdad es que yo soy cuidadoso de hablar de Fabiola porque ella tiene problemas que yo no quiero traer a la luz pública. Pero la verdad es que yo lo que quiero es que ella lo explique, que ella lo aclare simplemente, que todo se aclare”.