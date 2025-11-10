Una mujer caminaba por el centro y se descompensó, SAMEC debió reanimarla

En la intersección de calle España y 25 de mayo una mujer se descompensó mientras circulaba por el lugar.

Los transeúntes que circulaban por la zona la asistieron y se comunicaron rápidamente al Sistema de Emergencias 911. Una ambulancia del SAMEC llegó al lugar para realizarle tareas de reanimación.

Los lectores de InformateSalta alertaron por el hecho sucedido esta tarde en pleno centro de la ciudad.

Ampliaremos