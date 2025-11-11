Gustavo fue embestido en su moto, lo abandonaron y casi pierde la pierna, pide ayuda

El sábado en horas de la madrugada Gustavo Poblete de 40 años, se encontraba trabajando como Didi moto, cuando fue embestido en Villa San José, en la diagonal de 9 de Julio y Manrrique, en la zona oeste de la ciudad, mientras circulaba con una pasajera.

Gisella, hermana del hombre embestido trabajando con en su moto contó: "El sabado a las 5 de la mañana, estaba llevando a una pasajera a Villa San José, en 9 Julio y Manrrique, ahí hay una rotonda en construcción, toda esa calle está en construcción y hay carteles, el vio que el auto que venía zigzagueando, se quedó y espero que pasara, pero el auto no pasó vino directo a chocarlo a él, puso todo el peso en la pierna".

Sobre el auto que lo embistió dijo: "Era viejo, no llegó a ver bien, le incrustó todo y le rompió el músculo que va encima del femur. Tiene 20 puntos por dentro y 17 por fuera. El auto venía con gente y con música, lo dejaron tirado y se fueron. Si venían zigzageando estaba seguro alcoholizado".

En cuanto a la pasajera contó que: "Sufrió algunos golpes, porque el impacto fue a mi hermano. Quedaron solos ahí, salió gente del alrededor y luego vino la policía, pero no sabemos quienes son los tipos estos. Va a llegar el sábado, van a volver a salir como si nada hubiese pasado y mientras mi hermano está ahí sin poder moverse".

Gustavo,internado en el San Bernardo, le expresó a su hermana la angustia de cómo seguir adelante en estas condiciones: "No sabe en cuanto tiempo irá a recuperarse, porque tienen que mantener la pierna estirada. En la guardia le dijeron que gracias a que él hace pesas pudo soportar el golpe y no le llegó a cortar la pierna. Le dijeron que se le veía el hueso".

La joven agregó que la moto es nueva "La moto es nueva, hace dos meses, él hace 10 meses había quedado sin trabajo y había conseguido comprar esta moto en cuotas para salir adelante y justo viene y pasa esto" dijo por Multivisión.

Gustavo pide ayuda tanto para ubicar al conductor inescrupuloso y económica para poder enfrentar un tiempo indeterminado sin poder trabajar.

"Solicitó a los vecinos de la zona colaboración si tienen cámaras para ver. La policía nos dijo que hay cámaras en las calles pero no están seguros que funcionen todas. Recién hoy empezó la investigación. O alguien si puede aportar datos"

Y A quienes quieran darle una mano económicamente pueden hacerlo a través del Alias: guty.p.40 a nombre de Gustavo Poblete.