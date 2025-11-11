Centro de Adopciones: 56 animales esperan amor y un hogar

¡Muchas felicidades! El Centro de Adopciones "Nicolás Mansilla" de la Municipalidad de Salta se encuentra de celebración al conmemorar su noveno aniversario, con una jornada marcada por la concientización y la búsqueda de nuevos hogares para sus residentes.

En esta jornada tan especial, el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- estuvo visitando las instalaciones para compartir la celebración, la cual contó con la visita de estudiantes de distintos colegios de la ciudad, quienes participaron en actividades que promueven la tenencia responsable y la empatía hacia los animales.

El nombre del Centro honra un acto de valentía y solidaridad. "Celebramos 9 años de nuestro Centro de Adopciones, habiéndonos comunicado con los familiares de Nicolás, este chico de 24 años que, por rescatar un animalito que estaba ahogándose en un canal de zona sur, en barrio El Tribuno, perdió la vida", recordó el director del Centro de Adopciones, el veterinario Pablo Díaz.

Díaz subrayó la importancia de mantener vivos esos valores: "Por ese acto heroico, es que este Centro lleva su nombre, para nosotros son importantes esos valores, no solo de valentía sino de empatía con los animales, de tenencia responsable", dijo sobre ese mensaje de concientización, eje central de las actividades realizadas junto a los jóvenes estudiantes.

El veterinario añadió que, con la presencia de los adolescentes, buscan concientizar sobre la responsabilidad de cuidar una vida: "Queremos concientizar de lo importante de tener estos animales, de cómo hacer una tenencia responsable, que estos adolescentes que mañana serán adultos, mañana sean responsables por la vida".

En el marco del aniversario, el Centro, ubicado en la avenida Gato y Mancha del barrio Don Emilio, realizó una jornada especial de adopción, donde actualmente, más de 50 animalitos aguardan una familia: "Todos los que quieran adoptar deben traer una fotocopia de DNI, una fotocopia de una boleta de servicio, tenemos 56 animalitos esperando una segunda oportunidad, cachorros, adultos y viejitos", detalló Díaz.