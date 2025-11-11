ANSES adelantó el pago del aguinaldo: Así será el cronograma de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que el medio aguinaldo correspondiente a diciembre se pagará de forma anticipada, con el objetivo de que todos los jubilados y pensionados reciban su haber completo antes de las celebraciones de fin de año.

El depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC) se realizará junto al pago mensual habitual y al bono de refuerzo de $70.000 destinado a quienes perciben la mínima. De esta forma, más de siete millones de beneficiarios accederán a un ingreso mejorado durante diciembre.

Según precisaron desde el organismo, el calendario de pagos comenzará el lunes 9 de diciembre y se extenderá de forma escalonada hasta el 23 de diciembre, según la terminación del número de documento. Los primeros en cobrar serán los titulares de haberes mínimos con DNI terminados en 0 y 1, mientras que quienes cobran montos superiores lo harán desde el 17 de diciembre.

En promedio, el haber mínimo de diciembre será de $333.052,70, por lo que el medio aguinaldo rondará los $166.526,35. Sumando el bono de refuerzo, los jubilados que perciben la mínima recibirán cerca de $570.000, uno de los pagos más altos del año.

El depósito se realizará automáticamente en las cuentas bancarias de cada beneficiario, sin necesidad de realizar gestiones adicionales ni asistir a las oficinas de ANSES. El dinero podrá retirarse por cajero automático o utilizarse mediante tarjeta de débito desde el mismo día del pago.

Cronograma de pago del aguinaldo – diciembre 2025

Jubilados y pensionados con haberes mínimos (SIPA):

DNI terminados en 0 y 1: 9 y 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

ANSES destacó que el adelanto busca “garantizar que todos los adultos mayores lleguen a las fiestas con sus ingresos completos y actualizados”.